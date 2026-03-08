De Bach au Hip-Hop Festival 1001 Notes Limoges

De Bach au Hip-Hop Festival 1001 Notes

Morcheeba, groupe culte de la scène pop internationale, a marqué plusieurs générations grâce à la voix unique de Skye Edwards. Pour la première fois, cette voix emblématique rencontre le jeu pianistique aux multiples facettes et la voix cristalline de la compositrice suisse Beatrice Berrut.

Dans ce concert De Bach à Morcheeba , les frontières entre musique classique, trip hop et chansons envoûtantes s’estompent. La musique de Bach, l’univers de Morcheeba et les compositions originales de Beatrice Berrut se rencontrent dans une atmosphère intime et captivante, réservant en outre quelques surprises supplémentaires.

Un moment rare, sensible et élégant à la fois, où deux mondes qui, à première vue, semblent n’avoir rien en commun mais qui, à y regarder de plus près, partagent tant de choses, se rencontrent. .

