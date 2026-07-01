Limoges 1939-1945 : Quartier de la Gare (anciennement « Limoges 1940-1944 »), Gare Limoges-Bénédictins, Limoges
jeudi 16 juillet 2026 · Gare Limoges-Bénédictins · Limoges
Informations pratiques
Limoges 1939-1945 : Quartier de la Gare (anciennement « Limoges 1940-1944 ») 16 juillet – 27 août, certains jeudis Gare Limoges-Bénédictins Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T14:30:00+02:00 – 2026-08-27T16:00:00+02:00
LIMOGES, ENTRE RÉSISTANCE ET RÉPRESSION
Partez à la rencontre des lieux de mémoire liés à la Seconde Guerre mondiale : vie quotidienne, faits de guerre et actions de résistance sont évoqués lors de cette visite.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Gare Limoges-Bénédictins 4 place Maison Dieu Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
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© MRL
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