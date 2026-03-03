Origines Symphonic Festival 1001 Notes

Patinoire Olympique Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Accordéon Chloé Meyzie Opera de Limoges Orchestre Sébastien Farge

L’accordéoniste tulliste multi-primé Sébastien Farge arrive en bande conséquente, entouré des trente-cinq musiciens de l’Orchestre symphonique de l’Opéra de Limoges Nouvelle-Aquitaine, qui viennent magnifier les lignes de son quartet jazz aux côtés d’Amaury Faye au piano, Gautier Laurent à la contrebasse et Francis Arnaud à la batterie. Dans une version augmentée de l’album Origines, paru sur le label Laborie Jazz, Sébastien Farge jongle avec souffle et virtuosité entre improvisations jazz et compositions contemporaines de son cru, à la fois savantes et virevoltantes.

Réservations obligatoires sur la billetterie en lien ou en vente à l’Office de Tourisme de Limoges. .

Patinoire Olympique Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Origines Symphonic Festival 1001 Notes

L’événement Origines Symphonic Festival 1001 Notes Limoges a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Limoges Métropole