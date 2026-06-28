Visite guidée en canoë, Limoges au fil de l’eau Limoges jeudi 16 juillet 2026.

Limoges

Visite guidée en canoë, Limoges au fil de l’eau

Rendez-vous sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27 2026-08-28

Vous appréciez l’insolite et le sport ? Descendez la Vienne en canoë en compagnie d’un guide-conférencier ! La ville dévoilera de nouveaux visages.

En partenariat avec le comité départemental de canoë-kayak, encadrement par des animateurs sportifs. Sous réserve des conditions météorologiques.

– Visite guidée de 2h

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRES à l’Office de Tourisme ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous sera communiqué APRES le règlement de la réservation

Attention

1. Cette visite nécessite d’être âgé d’au moins 8 ans, et de savoir nager.

2. Venir avec des chaussures fermées

3. Billet échangeable 48h au plus tard avant la date. Non remboursable sauf en cas d’annulation de l’Office de Tourisme.

4. La prestation est susceptible d’être annulée en cas d’alerte météo orange

lors du bulletin de 16h le jour même. .

Rendez-vous sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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L’événement Visite guidée en canoë, Limoges au fil de l’eau Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole