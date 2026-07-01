Concerts d’été de la Ruchidée Why Note La Ruchidée Limoges
lundi 27 juillet 2026 · La Ruchidée · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Concerts d’été de la Ruchidée Why Note
La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:30:00
fin : 2026-08-27 22:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Les mois de Juillet & d’Août, La Ruchidée ouvre le jardin à un concert chaque jeudi soir. Un rendez-vous hebdomadaire joyeux et ensoleillé tout l’été.
Venez rencontrer 5 copains musiciens réunis pour les jam limousines revisitent un répertoire jazz et latin. Leur intention: porter le groove, le souffle, le chant et les vibrations. Leur quête résonnance des coeurs, les leurs, les vôtres. Viendrez-vous rejoindre cette expérience sonore ? Why not !?
Accès réservé aux adhérents (adhésion à prix libre valable pour l’année civile). Buvette & petite restauration sur place. Concert au chapeau. Espèces et chèques uniquement. .
La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine laruchidee@gmail.com
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English : Concerts d’été de la Ruchidée Why Note
L’événement Concerts d’été de la Ruchidée Why Note Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
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