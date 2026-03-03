Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes Limoges

Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes

Patinoire Olympique Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

2026-07-15

Lucariello Rap Symphonique

Imaginez des Napolitains débarquant de Marseille, non pas avec O Sole Mio , mais avec un freestyle pour enflammer, sur fond de mandoline et de bandonéon, la Patinoire Olympique de Limoges avec les 80 musiciens de l’Orchestre 1001 Notes.

Voilà l’esprit de Il était une fois…à Marseille , un projet de Roberta Roman qui marque le 80e anniversaire de la rafle du Vieux-Port et de la destruction du quartier Saint-Jean, alias La Petite Naples .

Un cocktail de chants napolitains, de rap et de musiques du monde.

Un choc des cultures aussi surprenant que savoureux, comme si Enrico Caruso et IAM partageaient la même scène.

Mais derrière la fête, un devoir de mémoire honorer les victimes de l’Opération Sultan en 1943

Réservations obligatoires sur la billetterie en lien ou en vente à l’Office de Tourisme de Limoges. .

Patinoire Olympique Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com

English : Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes

