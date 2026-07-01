Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet : de 6 à 10 ans, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges

Informations pratiques

Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet : de 6 à 10 ans 15 – 17 juillet Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne

90€ par enfant (85€ pour les adhérents au collège des amis du Frac-Artothèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T16:00:00+02:00

Cet été, au Frac-Artothèque, après avoir visiter l’exposition, viens créer ton compagnon extraordinaire avec l’artiste Laëtitia Ducrettet. Cape de superhéros ou survêt’ à paillette, chapeau de cowboy ou masque de Zoro, tout est possible dans l’univers pop’ et joyeux de l’artiste. En trois après-midi, invente, confectionne et habille ton petit personnage, tu pourras même lui imaginer une histoire ! Dans cette aventure, carton, tissus et breloques seront tes alliés pour donner forme à ton imagination. Et le vendredi on termine en beauté autour d’un goûter pour présenter nos nouveaux compagnons aux adultes.

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 bis rue Charles Michels 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://frac-artotheque-nouvelle-aquitaine.s2.yapla.com/fr/event-119252 »}]

Cet été, au Frac-Artothèque, après avoir visiter l’exposition, viens créer ton compagnon extraordinaire avec l’artiste Laëtitia Ducrettet. stage art

Superlapin fou, le compagnon extraordinaire de Laëticia Ducrettet, Crédit : Laëtitia Ducrettet