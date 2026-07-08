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AGENDA · Limoges

Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet de 6 à 10 ans Limoges

mercredi 15 juillet 2026 · Limoges

Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet de 6 à 10 ans Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
17 Bis Rue Charles Michels
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
90 90 Tarif de base plein tarif

Limoges

Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet de 6 à 10 ans

17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-17 15:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Cet été, au Frac-Artothèque, après avoir visiter l’exposition, viens créer ton compagnon extraordinaire avec l’artiste Laëtitia Ducrettet. Cape de superhéros ou survêt’ à paillette, chapeau de cowboy ou masque de Zoro, tout est possible dans l’univers pop’ et joyeux de l’artiste. En trois après-midi, invente, confectionne et habille ton petit personnage, tu pourras même lui imaginer une histoire ! Dans cette aventure, carton, tissus et breloques seront tes alliés pour donner forme à ton imagination. Et le vendredi on termine en beauté autour d’un goûter pour présenter nos nouveaux compagnons aux adultes.

Le mercredi 15 et le jeudi 16 juillet
de 14h à 15h30

le vendredi 17 juillet
de 14h à 16h
goûter et restitution
les accompagnateurs sont les bienvenus

de 6 à 10 ans
90€ par enfant, pour la durée du stage

Nous vous conseillons de venir avec un tablier ou une blouse   .

17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet de 6 à 10 ans

L’événement Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet de 6 à 10 ans Limoges a été mis à jour le 2026-06-28 par Terres de Limousin

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