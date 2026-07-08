Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet de 6 à 10 ans Limoges
mercredi 15 juillet 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet de 6 à 10 ans
17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Tarif : 90 – 90 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-17 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Cet été, au Frac-Artothèque, après avoir visiter l’exposition, viens créer ton compagnon extraordinaire avec l’artiste Laëtitia Ducrettet. Cape de superhéros ou survêt’ à paillette, chapeau de cowboy ou masque de Zoro, tout est possible dans l’univers pop’ et joyeux de l’artiste. En trois après-midi, invente, confectionne et habille ton petit personnage, tu pourras même lui imaginer une histoire ! Dans cette aventure, carton, tissus et breloques seront tes alliés pour donner forme à ton imagination. Et le vendredi on termine en beauté autour d’un goûter pour présenter nos nouveaux compagnons aux adultes.
Le mercredi 15 et le jeudi 16 juillet
de 14h à 15h30
le vendredi 17 juillet
de 14h à 16h
goûter et restitution
les accompagnateurs sont les bienvenus
de 6 à 10 ans
90€ par enfant, pour la durée du stage
Nous vous conseillons de venir avec un tablier ou une blouse .
17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet de 6 à 10 ans
L’événement Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet de 6 à 10 ans Limoges a été mis à jour le 2026-06-28 par Terres de Limousin
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Gare Limoges-Bénédictins, Gare Limoges-Bénédictins, Limoges 8 juillet 2026
- La crypte Saint-Martial, Crypte Saint-Martial, Limoges 8 juillet 2026
- Visite guidée Hôtel de Ville Limoges Limoges 8 juillet 2026
- Gare des Bénédictins Visite Guidée Limoges 8 juillet 2026
- Hôtel de ville, Hôtel de Ville, Limoges 8 juillet 2026