Informations pratiques

Limoges

Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet de 6 à 10 ans

17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-17 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Cet été, au Frac-Artothèque, après avoir visiter l’exposition, viens créer ton compagnon extraordinaire avec l’artiste Laëtitia Ducrettet. Cape de superhéros ou survêt’ à paillette, chapeau de cowboy ou masque de Zoro, tout est possible dans l’univers pop’ et joyeux de l’artiste. En trois après-midi, invente, confectionne et habille ton petit personnage, tu pourras même lui imaginer une histoire ! Dans cette aventure, carton, tissus et breloques seront tes alliés pour donner forme à ton imagination. Et le vendredi on termine en beauté autour d’un goûter pour présenter nos nouveaux compagnons aux adultes.

Le mercredi 15 et le jeudi 16 juillet

de 14h à 15h30

le vendredi 17 juillet

de 14h à 16h

goûter et restitution

les accompagnateurs sont les bienvenus

de 6 à 10 ans

90€ par enfant, pour la durée du stage

Nous vous conseillons de venir avec un tablier ou une blouse .

17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet de 6 à 10 ans

L’événement Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet de 6 à 10 ans Limoges a été mis à jour le 2026-06-28 par Terres de Limousin