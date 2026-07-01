Les secrets de la Cité (7-12 ans), Quartier de la Cité, Limoges

Informations pratiques

Les secrets de la Cité (7-12 ans) 29 juillet et 26 août Quartier de la Cité Haute-Vienne

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T10:00:00+02:00 – 2026-07-29T11:45:00+02:00

Fin : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T11:45:00+02:00

MAIS À QUI APPARTIENT CE CARNET ?

Il y a quelques jours, un carnet de croquis a été repêché dans la Vienne au niveau du pont Saint-Martial. Ce mystérieux carnet est effacé à certains endroits et le nom de son propriétaire est illisible. Saurez-vous résoudre les énigmes et retrouver le nom de son auteur ?

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Quartier de la Cité Quartier de la Cité Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Mène l’enquête dans ce quartier énigmatique de Limoges. #Villedartetdhistoire #unetealimoges

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