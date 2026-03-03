Un Boléro à Bamako Festival 1001 Notes

Patinoire Olympique Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Pour la clôture du Festival, 1001 Notes propose un grand concert placé sous le signe du partage, de la joie et de l’émotion.

La chanteuse Mariam, figure emblématique de la scène de Bamako, fait entendre sa voix chaleureuse et lumineuse.

À ses côtés, le maître du balafon Lansiné Kouyaté, héritier d’une grande lignée de griots, et le multi-instrumentiste Patrick Bebey, entre traditions et modernité. Ils sont entourés du Trans Cover Express, de l’Orchestre 1001 Notes et du chœur, sous la direction de Chloé Meyzie.

Le programme revisite le répertoire d’Amadou & Mariam, mêlé à de grandes chansons africaines et à des œuvres classiques réinventées, de Ravel à Bach, aux couleurs africaines, sans oublier Pata Pata, Soul Makossa ou Folon.

Réservations obligatoires sur la billetterie en lien ou en vente à l’Office de Tourisme de Limoges. .

Patinoire Olympique Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un Boléro à Bamako Festival 1001 Notes

L’événement Un Boléro à Bamako Festival 1001 Notes Limoges a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Limoges Métropole