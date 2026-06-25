Cathédrale Saint-Etienne Visite guidée Limoges
Cathédrale Saint-Etienne Visite guidée Limoges mardi 28 juillet 2026.
Limoges
Cathédrale Saint-Etienne Visite guidée
12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-07-28 15:30:00
Date(s) :
2026-07-28
C’est à partir du XIIIème siècle qu’apparaît sa silhouette de granit dominant la Vienne. Passez le magnifique portail Saint-Jean, et déchiffrez la grande aventure de sa construction avant d’entrer pour apprécier un remarquable jubé Renaissance et une Vierge en émail contemporain.
– Visite d’1h30, accessible PMR
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme en physique ou en ligne.
Billet remboursable uniquement en cas d’annulation de la visite par l’Office de Tourisme et échangeable une seule fois au minimum 48h à l’avance. .
12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Cathédrale Saint-Etienne Visite guidée
L’événement Cathédrale Saint-Etienne Visite guidée Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole
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