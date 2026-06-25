Limoges

Atelier enfant 4-6 ans Monstres en Vrac -Limoges

Rendez vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 11:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Après avoir observé dragons, chimères, griffons et gargouilles, viens créer le corps d’un monstre sorti tout droit de ton imagination.

– Atelier de 1h30

– L’enfant doit être accompagné par un adulte (place gratuite pour l’adulte)

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou sur notre site web

– Lieu de rendez-vous communiqué APRES la réservation

– La présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire pour cet atelier .

Rendez vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Atelier enfant 4-6 ans Monstres en Vrac -Limoges

L’événement Atelier enfant 4-6 ans Monstres en Vrac -Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par Terres de Limousin