Atelier enfant 4-6 ans Monstres en Vrac -Limoges Limoges
Atelier enfant 4-6 ans Monstres en Vrac -Limoges Limoges mardi 28 juillet 2026.
Limoges
Atelier enfant 4-6 ans Monstres en Vrac -Limoges
Rendez vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Après avoir observé dragons, chimères, griffons et gargouilles, viens créer le corps d’un monstre sorti tout droit de ton imagination.
– Atelier de 1h30
– L’enfant doit être accompagné par un adulte (place gratuite pour l’adulte)
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou sur notre site web
– Lieu de rendez-vous communiqué APRES la réservation
– La présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire pour cet atelier .
Rendez vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Atelier enfant 4-6 ans Monstres en Vrac -Limoges
L’événement Atelier enfant 4-6 ans Monstres en Vrac -Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par Terres de Limousin
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