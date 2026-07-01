Monstres en vrac (4-6 ans), Abbessaille, Limoges
mardi 28 juillet 2026 · Abbessaille · Limoges
Informations pratiques
Monstres en vrac (4-6 ans) Mardi 28 juillet, 10h00 Abbessaille Haute-Vienne
5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:30:00+02:00
MÊME PAS PEUR…
Après avoir observé dragons, chimères, griffons et gargouilles, viens créer le corps d’un monstre sorti tout droit de ton imagination.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Abbessaille Abbessaille Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Dans le quartier de la Cité se cachent des créatures imaginaires, à toi de les retrouver ! #Villedartetdhistoire #JeunepublicVAH
© Ville de Limoges
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