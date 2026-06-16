Limoges

Programmation vidéo

17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Pendant la période d’activités commerciales du bâtiment, les sous-sols étaient dédiés aux espaces de travail où de nombreuses couturières-ouvrières ont confectionné des pièces en tissu. Tous les mois dans le cadre du programme curatorial Sans contrefaçon, anatomie d’un vêtement , une vidéo de cette programmation sera projetée le samedi. .

17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Programmation vidéo

L’événement Programmation vidéo Limoges a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin