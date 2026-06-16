Programmation vidéo Limoges
Programmation vidéo Limoges jeudi 9 juillet 2026.
Limoges
Programmation vidéo
17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 19:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Pendant la période d’activités commerciales du bâtiment, les sous-sols étaient dédiés aux espaces de travail où de nombreuses couturières-ouvrières ont confectionné des pièces en tissu. Tous les mois dans le cadre du programme curatorial Sans contrefaçon, anatomie d’un vêtement , une vidéo de cette programmation sera projetée le samedi. .
17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Programmation vidéo
L’événement Programmation vidéo Limoges a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin
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