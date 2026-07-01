Fabrique d’une exposition : « Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement », par Marianne Derrien, Bibliothèque Francophone Multimédias, Limoges

Informations pratiques

Fabrique d’une exposition : « Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement », par Marianne Derrien Jeudi 9 juillet, 18h00 Bibliothèque Francophone Multimédias Haute-Vienne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T18:00:00+02:00 – 2026-07-09T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T18:00:00+02:00 – 2026-07-09T19:30:00+02:00

Marianne Derrien, commissaire d’exposition associée, présentera les différentes étapes de conception et de production du programme d’expositions Sans contrefaçon, anatomie d’un vêtement rythmé par plusieurs séquences et mené avec Catherine Texier et les équipes du Frac-Artothèque. Dans une perspective de relecture de l’histoire de l’art du XXème siècle et de la modernité, la commissaire d’exposition abordera les axes de réflexion ayant permis de faire dialoguer des œuvres majeures de la collection avec des artistes invité·es tout au long de ce programme.

Bibliothèque Francophone Multimédias Place Aimé Césaire 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Venez découvrir les coulisses de « Sans contrefaçon, anatomie d’un vêtement » avec Marianne Derrien, qui dévoilera les différentes étapes de conception et de production de ce programme d’expositions. #conférence #art

Marianne Derrien © Salim Santa Lucia