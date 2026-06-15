Mémo Emaux Musée des Beaux-Arts Limoges

Limoges

Mémo Emaux

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-06

Le musée des Beaux-Arts propose une activité dédiée aux petits (4-5 ans). Accompagnés d’un médiateur, les enfants feront un jeu de mémoire pour en apprendre plus sur les émaux tout en s’amusants. Une belle initiation à cet art adaptée aux plus jeunes !

Prix d’une entrée pour les adultes, 1€ pour les enfants. Sur réservation. .

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr

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English : Mémo Emaux

L’événement Mémo Emaux Limoges a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Limoges Métropole