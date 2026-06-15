Mémo Emaux Musée des Beaux-Arts Limoges
Mémo Emaux Musée des Beaux-Arts Limoges jeudi 9 juillet 2026.
Limoges
Mémo Emaux
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06
Le musée des Beaux-Arts propose une activité dédiée aux petits (4-5 ans). Accompagnés d’un médiateur, les enfants feront un jeu de mémoire pour en apprendre plus sur les émaux tout en s’amusants. Une belle initiation à cet art adaptée aux plus jeunes !
Prix d’une entrée pour les adultes, 1€ pour les enfants. Sur réservation. .
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mémo Emaux
L’événement Mémo Emaux Limoges a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Génération Céramique Bernardaud Fondation Bernardaud Limoges 19 juin 2026
- Couple ouvert pendant les travaux Comédie de Limoges Limoges 19 juin 2026
- Canti di marte e canti d’amor Ensemble Madrigal Espace Noriac Limoges 19 juin 2026
- Concert Choral Ensemble Crescendo La Visitation Limoges 19 juin 2026
- Exposition LES PRISONNIERS DE GUERRE FRANÇAIS Musée de la Résistance Limoges 19 juin 2026