Concerts d’été de la Ruchidée Sweet Mama La Ruchidée Limoges
jeudi 9 juillet 2026 · La Ruchidée · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Concerts d’été de la Ruchidée Sweet Mama
La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Les mois de Juillet & d’Août, La Ruchidée ouvre le jardin à un concert chaque jeudi soir. Un rendez-vous hebdomadaire joyeux et ensoleillé tout l’été.
Attention, Sweet MAMA débarque pour mettre l’ambiance dans leur beau jardin !
Un swing irrésistible, un jazz joyeux, un feeling touchant, une palette colorée , inclassable et réjouissant , c’est ainsi que se définit Sweet Mama .
Accès réservé aux adhérents (adhésion à prix libre valable pour l’année civile). Buvette & petite restauration sur place. Concert au chapeau. Espèces et chèques uniquement. .
La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine laruchidee@gmail.com
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English : Concerts d’été de la Ruchidée Sweet Mama
L’événement Concerts d’été de la Ruchidée Sweet Mama Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
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