Concerts d’été de la Ruchidée Sweet Mama La Ruchidée Limoges

Informations pratiques

Limoges

Concerts d’été de la Ruchidée Sweet Mama

La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Les mois de Juillet & d’Août, La Ruchidée ouvre le jardin à un concert chaque jeudi soir. Un rendez-vous hebdomadaire joyeux et ensoleillé tout l’été.

Attention, Sweet MAMA débarque pour mettre l’ambiance dans leur beau jardin !

Un swing irrésistible, un jazz joyeux, un feeling touchant, une palette colorée , inclassable et réjouissant , c’est ainsi que se définit Sweet Mama .

Accès réservé aux adhérents (adhésion à prix libre valable pour l’année civile). Buvette & petite restauration sur place. Concert au chapeau. Espèces et chèques uniquement. .

La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine laruchidee@gmail.com

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English : Concerts d’été de la Ruchidée Sweet Mama

L’événement Concerts d’été de la Ruchidée Sweet Mama Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole