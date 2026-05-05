Les oiseaux des villes dans les parc et les jardin de l’Auzette Pont Saint-Martial Limoges

Limoges

Les oiseaux des villes dans les parc et les jardin de l’Auzette

Pont Saint-Martial Parking du Pont Saint-Martial Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Gilles Robine, de la LPO, vous propose de découvrir les oiseaux au parc de l’Auzette lors d’une sortie conviviale. .

Pont Saint-Martial Parking du Pont Saint-Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 12 79 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les oiseaux des villes dans les parc et les jardin de l’Auzette

L’événement Les oiseaux des villes dans les parc et les jardin de l’Auzette Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole