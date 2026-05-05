Les oiseaux des villes dans les parc et les jardin de l’Auzette Pont Saint-Martial Limoges
Les oiseaux des villes dans les parc et les jardin de l’Auzette Pont Saint-Martial Limoges jeudi 9 juillet 2026.
Limoges
Les oiseaux des villes dans les parc et les jardin de l’Auzette
Pont Saint-Martial Parking du Pont Saint-Martial Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Gilles Robine, de la LPO, vous propose de découvrir les oiseaux au parc de l’Auzette lors d’une sortie conviviale. .
Pont Saint-Martial Parking du Pont Saint-Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 12 79 33
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English : Les oiseaux des villes dans les parc et les jardin de l’Auzette
L’événement Les oiseaux des villes dans les parc et les jardin de l’Auzette Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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