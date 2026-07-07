Siestes Musicales Festival Éclats d’Émail 2026 BFM Aurence Limoges

Informations pratiques

Limoges

Siestes Musicales Festival Éclats d’Émail 2026

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Cette année la sélection de vinyles, extraits de la Collection Paulette et Jean-Marie Masse, vous amène aux confins du Jazz et de la Bossa Nova. C’est un style de musique brésilienne issu de la samba et influencé par le Cool Jazz, considéré aujourd’hui comme un style de jazz à part entière. La Bossa Nova Apparaît en 1958, avec le disque Chega de Saudade , de Vinícius de Moraes (paroles) et Antônio Carlos Jobim (musique), interprété par João Gilberto.

Des artistes d’autres horizons inscrivent alors la Bossa Nova à leur répertoire Ella Fitzgerald , Frank Sinatra, mais également Charly Bird, Coleman Hawkins, Stan Getz ou Dizzy Gillespie ont su s’approprier ce nouveau langage en y imprimant leur propre identité. Allongez-vous confortablement dans nos transats et laissez-vous entrainer dans notre sieste tropical-jazz !

Sur réservation. Infos par téléphone .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85 contact@eclatsdemail.com

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English : Siestes Musicales Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Siestes Musicales Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole