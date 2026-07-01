La maison de mes rêves (7-12 ans), Quartier de la Cité, Limoges
mercredi 15 juillet 2026 · Quartier de la Cité · Limoges
Informations pratiques
La maison de mes rêves (7-12 ans) Mercredi 15 juillet, 10h00 Quartier de la Cité Haute-Vienne
5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T11:30:00+02:00
AH LES BELLES FAÇADES DE LA CITÉ !
Petites ou grandes, larges ou étroites, elles se parent des plus beaux attributs : fenêtres décorées, toitures tantôt rouges ou grises, murs enduits, ferronneries… Lors de l’atelier, crée ta maison imaginaire aux formes géométriques et aux couleurs chatoyantes !
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Quartier de la Cité Quartier de la Cité Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Après avoir découvert les bâtisses du quartier de la Cité, crée la maison de tes rêves tel un architecte ! #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© Ville de Limoges
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