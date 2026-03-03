Festival 1001 Notes Patinoire de Limoges Limoges
Le Festival 1001 Notes 2026 (du 15 au 19 juillet à la Patinoire Olympique de Limoges) met à l’honneur la voix avec une vingtaine d’artistes dont Philippe Jaroussky et Natalie Dessay et des créations inédites. Hors les murs, 2 concerts auront lieu le 14 juillet à la Chapelle Saint-Martin et le 19 juillet au Musée du Four des Casseaux. Tout au long de la semaine, apéro-concerts gratuits et food-trucks animent le village du festival .
Patinoire de Limoges 12 Boulevard des Petits Carmes Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com
