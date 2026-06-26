Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves Limoges mercredi 15 juillet 2026.

Limoges

Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves

Rendez vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Ah les belles façades du quartier de la Cité ! Petites ou grandes, larges ou étroites, elles se parent des plus beaux attributs fenêtres décorées, toitures tantôt rouges ou grises, murs enduits, ferronneries…

Lors de l’atelier, crée ta maison imaginaire aux formes géométriques et aux couleurs chatoyantes !

– Atelier de 1h30

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou sur notre site web

– Lieu de rendez-vous communiqué APRES la réservation

– La présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire pour cet atelier .

Rendez vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves

L’événement Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole