Patrimoine industriel dans le quartier Carnot-Charentes, Quartier Carnot-Charentes, Limoges

Informations pratiques

Patrimoine industriel dans le quartier Carnot-Charentes 18 juillet et 29 août Quartier Carnot-Charentes Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T16:00:00+02:00

ENTRE SAVOIR-FAIRE ET MANUFACTURES

Une promenade passionnante dans le quartier Carnot-Charentes, cœur battant de Limoges industrielle au XIXᵉ siècle.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Quartier Carnot-Charentes Gare des Charentes Limoges 87000 Montjovis Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Laissez-vous conter un patrimoine trop souvent méconnu.

© Ville de Limoges