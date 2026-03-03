Stabat Mater Philippe JAROUSSKY Festival 1001 Notes Patinoire Olympique Limoges

Stabat Mater Philippe JAROUSSKY Festival 1001 Notes

Patinoire Olympique Boulevard des Petits Carmes Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Stabat Mater met en musique un poème du XIIIᵉ siècle décrivant Marie debout au pied de la croix. Ce texte, d’une intensité émotionnelle rare, a inspiré certains des plus grands compositeurs de l’histoire. Chaque version offre une lecture différente baroque et déchirante chez Pergolèse, intime chez Vivaldi, moderne et introspective chez Poulenc. Au-delà du sacré, le Stabat Mater touche à l’universel la perte, l’amour, la compassion et la résilience.

Le programme de ce concert interprété par le contre-ténor Philippe Jaroussky et la soprano Gwendoline Blondeel explore la voix comme expression de l’âme et de ses passions. Seront notamment interprétés Vivaldi In furore et Nisi Dominus, avec en point d’orgue les chefs d’œuvres de Stabat Mater de Pergolèse, accompagnés par l’orchestre Les Accents.

Sur réservation obligatoire soit à l’Office de Tourisme ou sur le site en lien. .

Patinoire Olympique Boulevard des Petits Carmes Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com

