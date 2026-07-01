Balade au parc Victor-Thuillat, Parc Victor Thuillat, Limoges
vendredi 17 juillet 2026 · Parc Victor Thuillat · Limoges
Informations pratiques
Balade au parc Victor-Thuillat 17 et 31 juillet Parc Victor Thuillat Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T18:00:00+02:00 – 2026-07-17T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T19:30:00+02:00
HISTOIRES ET BOTANIQUE POUR FLÂNER AU FRAIS…
La fraîcheur d’une rivière anglaise et l’ombrage d’arbres remarquables sont le décor idéal pour des histoires mêlées.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
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Profitez de regards croisés entre un guide-conférencier et un spécialise des espaces verts. #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© VDL – J. Dodinet
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