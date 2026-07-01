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Balade au parc Victor-Thuillat, Parc Victor Thuillat, Limoges

vendredi 17 juillet 2026 · Parc Victor Thuillat · Limoges

Balade au parc Victor-Thuillat, Parc Victor Thuillat, Limoges

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Parc Victor Thuillat
Adresse
rue victor thuillat limoges
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
6 € / 4 € (tarif réduit)

Balade au parc Victor-Thuillat 17 et 31 juillet Parc Victor Thuillat Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T18:00:00+02:00 – 2026-07-17T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T19:30:00+02:00

HISTOIRES ET BOTANIQUE POUR FLÂNER AU FRAIS…

La fraîcheur d’une rivière anglaise et l’ombrage d’arbres remarquables sont le décor idéal pour des histoires mêlées.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Parc Victor Thuillat rue victor thuillat limoges Limoges 87100 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Profitez de regards croisés entre un guide-conférencier et un spécialise des espaces verts. #Villedartetdhistoire #unetealimoges

© VDL – J. Dodinet

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