Cosmique Vivaldi Festival 1001 Notes Limoges

Patinoire Olympique Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

2026-07-18

Cosmique Vivaldi est une création immersive qui fait dialoguer musique, récit et images inédites de l’espace fourni par l’Agence spatiale européenne. Le spectacle tisse un lien sensible entre l’astronomie et la musique, deux langages qui explorent l’invisible, l’infini et l’émotion.

À travers cette expérience, petits et grands sont invités à une exploration poétique du cosmos, où chaque note devient une étoile et chaque mot ouvre un nouvel horizon.

Le spectacle est porté par Cyril Garnier, comédien et passionné d’exploration spatiale, qui mêle récit, humour et émotion pour guider le public à travers les étoiles.

À ses côtés, la violoniste Manon Galy, Victoire de la Musique 2022, et l’Orchestre de chambre de Toulouse interprètent Les Quatre Saisons de Vivaldi revisitées par Max Richter.

Réservations obligatoires sur la billetterie en lien ou en vente à l'Office de Tourisme de Limoges.

Patinoire Olympique Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com

