Limoges

Balade au parc Victor Thuillat Visite Guidée

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-31 19:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31

La fraîcheur d’une rivière anglaise et l’ombrage d’arbres remarquables sont le décor idéal pour des histoires mêlées regards croisés entre un guide-conférencier et une spécialiste des espaces verts.

Visite guidée d’1h30

Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.

Visite accessible PMR .

12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Balade au parc Victor Thuillat Visite Guidée

L’événement Balade au parc Victor Thuillat Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole