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Balade au parc Victor Thuillat Visite Guidée Limoges

Balade au parc Victor Thuillat Visite Guidée Limoges

Balade au parc Victor Thuillat Visite Guidée Limoges vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
12 boulevard de Fleurus
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Limoges

Balade au parc Victor Thuillat Visite Guidée

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-31 19:30:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31

La fraîcheur d’une rivière anglaise et l’ombrage d’arbres remarquables sont le décor idéal pour des histoires mêlées regards croisés entre un guide-conférencier et une spécialiste des espaces verts.

Visite guidée d’1h30
Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.
Visite accessible PMR   .

12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

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English : Balade au parc Victor Thuillat Visite Guidée

L’événement Balade au parc Victor Thuillat Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole

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