Balade au parc Victor Thuillat Visite Guidée Limoges
Balade au parc Victor Thuillat Visite Guidée Limoges vendredi 17 juillet 2026.
Limoges
Balade au parc Victor Thuillat Visite Guidée
12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-31 19:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31
La fraîcheur d’une rivière anglaise et l’ombrage d’arbres remarquables sont le décor idéal pour des histoires mêlées regards croisés entre un guide-conférencier et une spécialiste des espaces verts.
Visite guidée d’1h30
Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.
Visite accessible PMR .
12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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L’événement Balade au parc Victor Thuillat Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole
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