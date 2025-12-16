Conférence Femmes artistes des anciens Pays-Bas (1600-1750) Espace Simone Veil Limoges

Conférence Femmes artistes des anciens Pays-Bas (1600-1750)

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Les Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges proposent des débats au cœur de l’actualité artistique. Le thème de cette session sera Femmes artistes des anciens Pays-Bas (16001750) avec la présence de l’historien de l’Art Fabrice Conan.

