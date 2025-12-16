Conférence Femmes artistes des anciens Pays-Bas (1600-1750) Espace Simone Veil Limoges
Conférence Femmes artistes des anciens Pays-Bas (1600-1750) Espace Simone Veil Limoges mercredi 17 juin 2026.
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Tarif : 10 EUR
Les Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges proposent des débats au cœur de l’actualité artistique. Le thème de cette session sera Femmes artistes des anciens Pays-Bas (16001750) avec la présence de l’historien de l’Art Fabrice Conan.
Réservations conseillées. .
