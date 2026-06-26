Limoges

En famille Safari en ville Visite Guidée (4-6 ans)

Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 11:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-18

Des animaux se sont échappés dans la ville haute ! Munis d’un plan, partez à leur recherche à travers les ruelles et les places. Ouvrez l’œil certains se cachent peut-être derrière une fontaine, sous une arche ou près d’une vieille porte…

– Visite en famille de 1h15

– 2 adultes maximum par enfant ( gratuit pour les accompagnateurs)

Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la réservation. .

Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : En famille Safari en ville Visite Guidée (4-6 ans)

L’événement En famille Safari en ville Visite Guidée (4-6 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole