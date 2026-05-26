Stage Peindre Ses Emotions Place Marceau Limoges

Limoges

Stage Peindre Ses Emotions

Place Marceau Bâtiment 25 Limoges Haute-Vienne

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-21

Stage sur 3 jours.

Dans une atmosphère bienveillante, apaisante et proche de la nature, ce stage invite chacun à prendre un temps de pause, de recentrage et d’expression personnelle. Aucun niveau artistique n’est nécessaire l’objectif n’est pas la performance technique mais l’exploration de soi par la création.

Au fil des ateliers, les participants seront amenés à

– mieux comprendre leurs émotions et leurs besoins,

– renforcer la confiance en eux à partir de leurs ressources personnelles,

– clarifier leurs valeurs essentielles,

retrouver du sens et un alignement plus juste dans leur quotidien.

Le stage est animé par Telma, artiste plasticienne et pédagogue en arts plastiques depuis plus de 25 ans.

Sur inscription. .

Place Marceau Bâtiment 25 Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 66 99 telmagrainedartistes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Peindre Ses Emotions

L’événement Stage Peindre Ses Emotions Limoges a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Limoges Métropole