Des valises sous les yeux Théâtre du Printemps Espace Noriac Limoges

Des valises sous les yeux Théâtre du Printemps

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-27

Nous ne parlons pas assez à nos valises. De ce constat aussi alarmant que réjouissant est née l’envie de rendre justice à nos bagages, ces fidèles compagnons que l’on oublie trop souvent — et qui, eux, ne nous abandonnent jamais. À travers une série de situations cocasses et drolatiques, ce spectacle rend un hommage tendre et déjanté à la valise. Après la représentation, prenez donc le temps de parler à la vôtre elle n’attend que ça. Un spectacle en carton ou en cuir, à ne surtout pas mettre à la consigne ! .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 24 19 letheatreduprintemps87@gmail.com

