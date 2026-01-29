Des valises sous les yeux Théâtre du Printemps Espace Noriac Limoges
mercredi 27 mai 2026.
Des valises sous les yeux Théâtre du Printemps
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-28
2026-05-27
Nous ne parlons pas assez à nos valises. De ce constat aussi alarmant que réjouissant est née l’envie de rendre justice à nos bagages, ces fidèles compagnons que l’on oublie trop souvent — et qui, eux, ne nous abandonnent jamais. À travers une série de situations cocasses et drolatiques, ce spectacle rend un hommage tendre et déjanté à la valise. Après la représentation, prenez donc le temps de parler à la vôtre elle n’attend que ça. Un spectacle en carton ou en cuir, à ne surtout pas mettre à la consigne ! .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 24 19 letheatreduprintemps87@gmail.com
