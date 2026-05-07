Le Transformiste ou le complexe de Camard CCM Jean-Gagnant Limoges
Le Transformiste ou le complexe de Camard CCM Jean-Gagnant Limoges mardi 19 mai 2026.
Limoges
Le Transformiste ou le complexe de Camard
CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19 21:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Dans ce tête-à-tête burlesque, un transformiste se révèle. Un homme aux multiples visages, à la fois clown mélancolique, Don Quichotte du quotidien et énigmatique patient. Peu à peu, le puzzle se construit, et l’histoire prend des allures de polar intérieur.
Mais derrière tous ces visages… qui est vraiment Frédéric Camard ? .
CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Transformiste ou le complexe de Camard
L’événement Le Transformiste ou le complexe de Camard Limoges a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Spectacle musical AZTA CCM Jean Gagnant Limoges 7 mai 2026
- La Concierge rit Espace Noriac Limoges 8 mai 2026
- Visite-atelier adultes Éclat de porcelaine, Musée national Adrien Dubouché Limoges 9 mai 2026
- Match de basket Limoges CSP Boulazac Palais des Sports de Beaublanc Limoges 9 mai 2026
- Cours de cuisine Cuisine détox, le végétal dans nos assiettes Les Argentiers Limoges 9 mai 2026