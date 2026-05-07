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Le Transformiste ou le complexe de Camard CCM Jean-Gagnant Limoges

Le Transformiste ou le complexe de Camard CCM Jean-Gagnant Limoges

Le Transformiste ou le complexe de Camard CCM Jean-Gagnant Limoges mardi 19 mai 2026.

Lieu : CCM Jean-Gagnant

Adresse : 7 Avenue Jean Gagnant

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 14 14 14 Tarif de base plein tarif

Limoges

Le Transformiste ou le complexe de Camard

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19 21:30:00

Date(s) :
2026-05-19

Dans ce tête-à-tête burlesque, un transformiste se révèle. Un homme aux multiples visages, à la fois clown mélancolique, Don Quichotte du quotidien et énigmatique patient. Peu à peu, le puzzle se construit, et l’histoire prend des allures de polar intérieur.
Mais derrière tous ces visages… qui est vraiment Frédéric Camard ?   .

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00 

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English : Le Transformiste ou le complexe de Camard

L’événement Le Transformiste ou le complexe de Camard Limoges a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Limoges Métropole

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