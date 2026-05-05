Spectacle musical AZTA CCM Jean Gagnant Limoges

Limoges

Spectacle musical AZTA

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Proposé par l’association Apprentissage du Méneplet , venez assister au spectacle spectacle AZTA tissage de rêves création artistique originale et unique mêlant la narration, la musique, le chant et la danse. Né de la collaboration entre l’association marocaine AMZ ARTS et l’association française AM, les thèmes abordés dans ce spectacle sont philosophiques et profonds. Ils valorisent l’être humain et spécialement la femme.

Billetterie sur place uniquement. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

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English : Spectacle musical AZTA

L’événement Spectacle musical AZTA Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole