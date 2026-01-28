Ils vont tous bien Espace Noriac Limoges

Ils vont tous bien

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Matteo Scuro, fonctionnaire retraité passionné de musique classique, vit seul en Sicile après la mort de sa femme. Ses cinq enfants, nommés d’après des héros d’opéra, sont partis sur le continent et négligent de lui rendre visite. Décidé à les retrouver, Matteo traverse l’Italie en train, de sa petite ville sicilienne à Rome, Milan et Turin, découvrant non seulement ses enfants, mais aussi les richesses humaines et culturelles de son pays. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 04 48 contact@dante-limoges.fr

