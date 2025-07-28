Visite Dans le décor ! Orphée et Eurydice Opéra de Limoges Limoges
Visite Dans le décor ! Orphée et Eurydice
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-04
2026-05-04
Sur inscription.
Visite tactile des décors de l’opéra « Orphée et Eurydice ».
Visite incluant personnes en situation de handicap visuel et personnes voyantes permettant de s’immerger dans l’univers sensoriel de la production. .
