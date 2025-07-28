Visite Dans le décor ! Orphée et Eurydice Opéra de Limoges Limoges

Visite Dans le décor ! Orphée et Eurydice

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-04

2026-05-04

Sur inscription.

Visite tactile des décors de l’opéra « Orphée et Eurydice ».

Visite incluant personnes en situation de handicap visuel et personnes voyantes permettant de s’immerger dans l’univers sensoriel de la production. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

