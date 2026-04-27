Déambulation contée en musique Mairie annexe de Beaune-les-Mines Limoges

Limoges

Déambulation contée en musique

Mairie annexe de Beaune-les-Mines 154 Avenue Georges Guingouin Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 17:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Les Passeurs d’histoires et Comme à la maison proposent une déambulation contée en musique dans la commune de Beaune-les-Mines.

Une solution de repli sera proposée en cas de mauvais temps.

Tous les bénéfices de la balade seront reversés aux festival Paroles de conteurs de Vassivière. .

Mairie annexe de Beaune-les-Mines 154 Avenue Georges Guingouin Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 16 67 20

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English : Déambulation contée en musique

L’événement Déambulation contée en musique Limoges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Limoges Métropole