Déambulation contée en musique Mairie annexe de Beaune-les-Mines Limoges
Déambulation contée en musique Mairie annexe de Beaune-les-Mines Limoges dimanche 3 mai 2026.
Limoges
Déambulation contée en musique
Mairie annexe de Beaune-les-Mines 154 Avenue Georges Guingouin Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 17:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Les Passeurs d’histoires et Comme à la maison proposent une déambulation contée en musique dans la commune de Beaune-les-Mines.
Une solution de repli sera proposée en cas de mauvais temps.
Tous les bénéfices de la balade seront reversés aux festival Paroles de conteurs de Vassivière. .
Mairie annexe de Beaune-les-Mines 154 Avenue Georges Guingouin Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 16 67 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Déambulation contée en musique
L’événement Déambulation contée en musique Limoges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Lundi L.I.E.N.S ENSIL-ENSCI (Bâtiment A) Limoges 27 avril 2026
- Midi en choeur ! Orphée et Eurydice Opéra de Limoges Limoges 27 avril 2026
- Printemps de l’International, Campus de Vanteaux, Limoges 27 avril 2026
- Les Pauses musicales du Conservatoire Chapelle de la Visitation Limoges 28 avril 2026
- Théâtre A Lonely Place Limoges Limoges 28 avril 2026