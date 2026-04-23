Limoges

Sortie Bords De Vienne

Place Paul Parbelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Par la LPO, balade souvent pleine de surprises puisque tous les migrateurs sont de retour. Rendez-vous parking du pont Saint Martial, rive gauche à Limoges.

Animateurs Jean-Pierre Gayaud. & Gilles Robine .

Place Paul Parbelle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 12 79 33

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English : Sortie Bords De Vienne

L’événement Sortie Bords De Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Limoges Métropole