Sortie Bords De Vienne Limoges
Sortie Bords De Vienne Limoges dimanche 3 mai 2026.
Limoges
Sortie Bords De Vienne
Place Paul Parbelle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Par la LPO, balade souvent pleine de surprises puisque tous les migrateurs sont de retour. Rendez-vous parking du pont Saint Martial, rive gauche à Limoges.
Animateurs Jean-Pierre Gayaud. & Gilles Robine .
Place Paul Parbelle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 12 79 33
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English : Sortie Bords De Vienne
L’événement Sortie Bords De Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Limoges Métropole
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