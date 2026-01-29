L’ours, le Jubilé et autres plaisanteries Espace Noriac Limoges

L’ours, le Jubilé et autres plaisanteries

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-05

Anton Tchekhov, auteur russo-ukrainien de la fin du XIXᵉ siècle, principalement connu pour ses pièces souvent perçues comme mélancoliques, a également écrit de courtes œuvres au ton tout autre, burlesques et d’un accès immédiat. C’est dans cet esprit que nous avons choisi d’en présenter quatre Le Chant du cygne, où un vieux comédien se réveille seul dans un théâtre désert, L’Ours, lorsque qu’un producteur de céréales vient réclamer une dette à la veuve de l’un de ses débiteurs, Les Méfaits du tabac, une conférence aussi inattendue que lyrique, et Un Jubilé, qui retrace l’anniversaire mouvementé des quinze années de direction d’un banquier. Qu’elles soient pour vous une découverte ou qu’elles résonnent avec des préoccupations très actuelles, ces pièces n’en sont que plus précieuses. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 93 77 57 desportjc@linut.fr

