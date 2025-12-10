Ils vont tous bien (Stanno tutti bene) Espace Noriac Limoges

Ils vont tous bien (Stanno tutti bene)

Un film de Giuseppe Tornatore (1990). Avec Marcello Mastroianni, Salvatore Cascio, Leo Gullotta,…

Matteo Scuro, un fonctionnaire à la retraite, vit dans une petite ville de Sicile. Veuf et passionné de musique classique, il a donné à chacun de ses cinq enfants le nom d’un héros d’opéra Norma, Tosca, Alvaro, Guglielmo et Canio. Partis sur le continent, il y a déjà bien longtemps, ces derniers ne trouvent jamais le temps de venir voir leur père, bien seul depuis la mort de sa femme. Attristé d’avoir si peu de nouvelles, Matteo décide de prendre le train et d’aller leur rendre visite. De sa petite bourgade sicilienne à Rome, en passant par Padoue, Milan et Turin, Matteo découvre l’Italie et ses enfants, qu’il connaît, au fond, si mal…

Un film présenté par Primissimo Piano, le ciné-club italien de l’Association Dante Alighieri. .

