Opéra Orphée et Eurydice Opéra de Limoges Limoges

Opéra Orphée et Eurydice

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-07

2026-05-05 2026-05-07 2026-05-10

Opéra en 3 actes de Christoph Willibald Gluck, version de 1774.

Prélude présentation par le musicologue Alain Voirpy le mardi 5 mai et le jeudi 7 mai à 19h15, et le dimanche 10 mai à 14h15 au Foyer du public.

Orphée, accablé par la mort de sa jeune épouse Eurydice, chante son infinie tristesse.

Sa musique touche les puissances infernales, qui l’autorisent à ramener Eurydice dans le monde des vivants. Mais, presque arrivé, il ne peut s’empêcher de regarder derrière lui…

Cette nouvelle production, servie par des interprètes de premier ordre, respecte absolument l’œuvre originelle, tout en nous offrant le défilé des souvenirs d’Orphée dans un contexte plus contemporain, que l’on découvre fort âgé pour redevenir de plus en plus jeune.

Une œuvre majeure qui nous rappelle qu’il est préférable d’aller de l’avant.

Durée 1h30

Séance hors les murs le dim. 31/05 15h à l’opéra de Vichy .

