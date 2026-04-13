Récolement(s), LAVITRINE 2.0, Limoges
Récolement(s), LAVITRINE 2.0, Limoges mardi 5 mai 2026.
Récolement(s) Mardi 5 mai, 17h30 LAVITRINE 2.0 Haute-Vienne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T17:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T17:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:00:00+02:00
Lavitrine espace d’art contemporain, a quitté la rue Raspail !
Où nous trouver ? salle des Bénédictins à la gare de Limoges.
L’inauguration du nouvel espace ainsi que l’ouverture officielle auront lieu en mai.
À suivre notre prochaine exposition ! « Récolement(s) » avec les œuvres des artistes Jeanne Ducau, Guy Lemonnier et Barbara Schroeder.
LAVITRINE 2.0 87000 Limoges Limoges 87000 Le Grand-Treuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Prochainement, nouvelle exposition dans un nouveau lieu ! #artcontemporain #galerieartcontemporainlimoges
Barbara Schroeder / JM.Berguel
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