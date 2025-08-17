Match de basket Limoges CSP / Boulazac Palais des Sports de Beaublanc Limoges
Match de basket Limoges CSP / Boulazac
Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne
Venez assister au match de la compétition sportive Betclic Elite entre le CSP (Limoges) et le BBD (Boulazac). .
