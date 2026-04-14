Tous à l’Opéra ! Autour d’Orphée et Eurydice de Gluck., Opéra de Limoges (Grand-Théâtre), Limoges

Tous à l’Opéra ! Autour d’Orphée et Eurydice de Gluck. Samedi 9 mai, 09h45 Opéra de Limoges (Grand-Théâtre) Haute-Vienne

Gratuit / réservation conseillée pour certaines activités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:45:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T09:45:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Samedi 9 mai – Grand Théâtre

• 9h45 : ouverture au public.

• 10h, 11h30, 14h et 16h : visites du bâtiment *

• 10h15 : performance chant et danse avec les participants d’OperaKids et des parcours chorégraphiques

• 11h30 et 15h30 : ateliers créatifs « Chapeau de carnaval » avec Nelli Vermel, cheffe costumière de l’Opéra de Limoges *

• 12h30 : Midi en choeur. Chauffez votre voix, chantez et partagez un moment musical avec les participants d’OperaKids. Direction musicale : Eve Christophe.

• 14h : « Les animaux » – Intervention musicale de la classe de chant du Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges.

• 16h : rencontre avec Cyrille Dubois (ténor), Chiara Skerath et Emmanuelle de Negri (sopranos) (Solistes d’Orphée et Eurydice). Animée par Alain Voirpy, musicologue.

Le bar est ouvert toute la journée ! Possibilité de réserver son déjeuner : https://www.operalimoges.fr/dejeuner-opera

* Nombre de places limité, réservation conseillée au 05.55.45.95.95

Opéra de Limoges (Grand-Théâtre) Place Stalingrad 87000 Limoges Limoges 87000 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.55.45.95.95 »}] [{« link »: « https://www.operalimoges.fr/dejeuner-opera »}]

Journée portes-ouvertes – Samedi 9 mai 2026 Tous à l’opéra Opéra

A. Jouffriault