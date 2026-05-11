Spectacle de hip-hop Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) Limoges
Spectacle de hip-hop Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) Limoges mardi 26 mai 2026.
Limoges
Spectacle de hip-hop
Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:00:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Venez assister à un spectacle de chant et de danse de hip-hop, sur le thème Impressions Paysagères , présenté par les élèves des classes de CP de l’école Jules Ferry. .
Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70
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English : Spectacle de hip-hop
L’événement Spectacle de hip-hop Limoges a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Limoges Métropole
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