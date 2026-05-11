Spectacle de hip-hop Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) Limoges

Limoges

Spectacle de hip-hop

Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 18:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Venez assister à un spectacle de chant et de danse de hip-hop, sur le thème Impressions Paysagères , présenté par les élèves des classes de CP de l’école Jules Ferry. .

Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70

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English : Spectacle de hip-hop

L’événement Spectacle de hip-hop Limoges a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Limoges Métropole