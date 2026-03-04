Inscription session TOEIC en présentiel, Limoges, Limoges

Inscription session TOEIC en présentiel 11 – 27 mai Limoges Haute-Vienne

Session réservée aux étudiants de l’Université de Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T08:00:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T08:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:00:00+02:00

La prochaine session LISTENING AND READING en présentiel aura lieu le 13 juin 2026.

ILe lieu sera confirmé ultérieurement

mlangues-toeic@unilim.fr

https://www.unilim.fr/mdl/certifications/toeic/

Limoges 87000 Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ecandidat-ml.unilim.fr/ecandidat_ml/#!accueilView »}] [{« link »: « mailto:mlangues-toeic@unilim.fr »}, {« link »: « https://www.unilim.fr/mdl/certifications/toeic/ »}]

Session du samedi 13 juin 2026