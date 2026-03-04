Inscription session TOEIC en présentiel, Limoges, Limoges

Inscription session TOEIC en présentiel Limoges Limoges

Inscription session TOEIC en présentiel, Limoges, Limoges lundi 11 mai 2026.

Inscription session TOEIC en présentiel 11 – 27 mai Limoges Haute-Vienne

Session réservée aux étudiants de l’Université de Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T08:00:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T08:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:00:00+02:00

La prochaine session LISTENING AND READING en présentiel aura lieu le 13 juin 2026.
ILe lieu sera confirmé ultérieurement

mlangues-toeic@unilim.fr

https://www.unilim.fr/mdl/certifications/toeic/

Limoges 87000 Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ecandidat-ml.unilim.fr/ecandidat_ml/#!accueilView »}] [{« link »: « mailto:mlangues-toeic@unilim.fr »}, {« link »: « https://www.unilim.fr/mdl/certifications/toeic/ »}]
Session du samedi 13 juin 2026