Gretel et Hansel Collège Donzelot Espace Noriac Limoges

Gretel et Hansel Collège Donzelot

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Dans sa relecture de Hansel et Gretel, célèbre conte des frères Grimm, Suzanne Lebeau entrelace le récit avec sa propre enfance et le regard qu’elle porte sur les enfants d’aujourd’hui. Elle explore le désir profond, souvent inavoué, d’être l’unique objet de l’amour parental, ainsi que le bouleversement provoqué par l’arrivée d’un cadet, faisant naître une relation fraternelle aussi troublante que tendre.

À travers un théâtre audacieux, le conte autorise tous les excès et confronte les personnages à des situations extrêmes — pauvreté, abandon, menace — mettant le lien fraternel à rude épreuve. En ressortira-t-il transformé ? .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gretel et Hansel Collège Donzelot

L’événement Gretel et Hansel Collège Donzelot Limoges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Limoges Métropole