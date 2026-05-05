Séminaire (In)visibles ?, Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de limoges, Limoges
Séminaire (In)visibles ?, Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de limoges, Limoges vendredi 29 mai 2026.
Séminaire (In)visibles ? Vendredi 29 mai, 09h00 Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de limoges Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00
Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de limoges Limoges 39 E Rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Séminaire inter-axes EHIC
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