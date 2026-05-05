Séminaire (In)visibles ?, Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de limoges, Limoges

Séminaire (In)visibles ? Vendredi 29 mai, 09h00 Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de limoges Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de limoges Limoges 39 E Rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Séminaire inter-axes EHIC