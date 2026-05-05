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Séminaire (In)visibles ?, Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de limoges, Limoges

Séminaire (In)visibles ?, Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de limoges, Limoges

Séminaire (In)visibles ?, Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de limoges, Limoges vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de limoges

Adresse : Limoges 39 E Rue Camille Guérin

Ville : 87920 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Séminaire (In)visibles ? Vendredi 29 mai, 09h00 Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de limoges Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de limoges Limoges 39 E Rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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