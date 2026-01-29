Rencontre de choeurs Limoges Espace Noriac Limoges

Rencontre de choeurs Limoges

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Bienvenue à ce concert où la voix est à l’honneur, avec deux chœurs dirigés par Sarah Ninassi. La Horde de le Contretemps, groupe a cappella de 11 chanteurs et chanteuses venus de Creuse et de Haute-Vienne, revisite des chansons actuelles uniquement avec leurs voix, de Britney Spears à Thiéfaine en passant par Rage Against the Machine, dans des arrangements énergiques et surprenants.

Les Golden Glottes, chœur de 30 voix, chantent a cappella ou accompagnés, explorant un répertoire contemporain allant de Stromae à Amy Winehouse ou Philippe Katerine, porté par une énergie collective communicative.

Deux tempéraments, une même envie partager un moment musical simple, généreux et pleinement vocal. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine elsa.chea@orange.fr

