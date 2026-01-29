Rencontre de choeurs Limoges Espace Noriac Limoges
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
2026-05-29
Bienvenue à ce concert où la voix est à l’honneur, avec deux chœurs dirigés par Sarah Ninassi. La Horde de le Contretemps, groupe a cappella de 11 chanteurs et chanteuses venus de Creuse et de Haute-Vienne, revisite des chansons actuelles uniquement avec leurs voix, de Britney Spears à Thiéfaine en passant par Rage Against the Machine, dans des arrangements énergiques et surprenants.
Les Golden Glottes, chœur de 30 voix, chantent a cappella ou accompagnés, explorant un répertoire contemporain allant de Stromae à Amy Winehouse ou Philippe Katerine, porté par une énergie collective communicative.
Deux tempéraments, une même envie partager un moment musical simple, généreux et pleinement vocal. .
