Rencontre de choeurs Limoges Espace Noriac Limoges

Rencontre de choeurs Limoges

Rencontre de choeurs Limoges Espace Noriac Limoges vendredi 29 mai 2026.

Rencontre de choeurs Limoges

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Bienvenue à ce concert où la voix est à l’honneur, avec deux chœurs dirigés par Sarah Ninassi. La Horde de le Contretemps, groupe a cappella de 11 chanteurs et chanteuses venus de Creuse et de Haute-Vienne, revisite des chansons actuelles uniquement avec leurs voix, de Britney Spears à Thiéfaine en passant par Rage Against the Machine, dans des arrangements énergiques et surprenants.
Les Golden Glottes, chœur de 30 voix, chantent a cappella ou accompagnés, explorant un répertoire contemporain allant de Stromae à Amy Winehouse ou Philippe Katerine, porté par une énergie collective communicative.
Deux tempéraments, une même envie partager un moment musical simple, généreux et pleinement vocal.   .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   elsa.chea@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre de choeurs Limoges

L’événement Rencontre de choeurs Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Limoges Métropole