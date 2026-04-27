Exposition-vente d’artisanat africain Galerie municipale Limoges

Limoges

Exposition-vente d’artisanat africain

Galerie municipale 32 Rue François Mitterrand Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-20

L’association APVM (Apprendre Pour Vivre Mieux) organise une exposition-vente dans la ville limougeaude. Vous pourrez y découvrir des œuvres burkibanès et de l’artisanat du continent africain. .

Galerie municipale 32 Rue François Mitterrand Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 58 99 80 contact.apvm87@gmail.com

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English : Exposition-vente d’artisanat africain

L’événement Exposition-vente d’artisanat africain Limoges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Limoges Métropole