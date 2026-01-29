Concert Symphonique Limoges Espace Noriac Limoges

Concert Symphonique Limoges

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Un concert symphonique à Limoges porté par un répertoire riche et varié, entre grandes œuvres classiques, musiques de films et incontournables populaires. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine concert.clubsymphonique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Symphonique Limoges

L’événement Concert Symphonique Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Limoges Métropole